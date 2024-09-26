Кремль сообщил об отсутствии угроз суверенитету, но большой конфронтации





Вопрос корреспондента последовал за словами президента Владимира Путина, который накануне предложил обновление ядерной доктрины и сказал, что Россия будет вправе применить ядерное оружие, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.



Указ об обновлении доктрины «по готовности будет выпущен», сказал Песков.



Путин озвучил изменения ядерной доктрины накануне на заседании Совбеза. «В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сказал глава государства.



К ядерному ответу Россия сможет перейти сразу при получении достоверной информации о «массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы — имеются в виду самолеты, крылатые ракеты, дроны и др. Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства.



«Все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации», — резюмировал Путин.



Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал затем, что нововведения призваны «остудить пыл тех противников, кто не утратил еще чувства самосохранения».