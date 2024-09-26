Республиканцы обвинили Зеленского во вмешательстве во внутренние дела США

Поездка Владимира Зеленского на оружейный завод в родной город Джо Байдена вызвала политический скандал в США. Республиканцы назвали мероприятие частью предвыборной кампании Камалы Харрис и обвинили президента Украины во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Спикер палаты представителей конгресса потребовал уволить посла Украины, а комитет по надзору начал расследование поездки Зеленского.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского «немедленно уволить» своего посла в США. Республиканец обвинил Оксану Маркарову в плохой организации поездки президента Украины на оружейный завод в Пенсильванию. Это один из «колеблющихся штатов», которые сыграют решающую роль в президентских выборах 5 ноября.
Некоторые республиканцы, особенно близкие к Дональду Трампу, были возмущены визитом Зеленского в воскресенье на завод по производству боеприпасов в родном городе президента Джо Байдена Скрэнтоне. На заводе Зеленский появился с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, который вел кампанию за кандидата в президенты от Демократической партии и вице-президента Камалу Харрис, и еще двумя высокопоставленными демократами.
«Учреждение находилось в политически спорном штате, им руководит высокопоставленное политическое доверенное лицо Камалы Харрис, и в него не вошел ни один республиканец, поскольку — намеренно — республиканцев не пригласили», — написал в соцсети Х Джонсон.
Спикер палаты представителей заявил, что «этот тур был явно партийным предвыборным мероприятием, призванным помочь демократам, и является явным вмешательством в выборы».
В связи с этим Джонсон в письме Зеленскому потребовал «немедленно уволить» посла Украины в США Оксану Маркарову, которая отвечала за организацию поездки Зеленского. По мнению Джонсона, Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять честную и эффективную работу в качестве посла в США. Он напомнил, что украинская сторона хотела дистанцироваться от вовлечения во внутреннюю политику США, и выразил подозрение, что «от этой цели отказались».
Джонсон заверил, что поддержка Украины в конфликте с Россией остается двухпартийной, но «наши отношения подвергаются ненужным испытаниям и напрасно запятнаны».
Расследование поездки в комитете по надзору.
Комитет по надзору палаты представителей, возглавляемый республиканцами, уже объявил, что проведет расследование, чтобы выяснить, была ли поездка Зеленского попыткой использовать иностранного лидера в интересах кампании Харрис.
Председатель комитета Джеймс Комер инициировал расследование в связи с использованием администрацией Байдена средств налогоплательщиков в целях оплаты перелета Зеленского в Пенсильванию «для участия в предвыборном мероприятии» в поддержку Харрис.
В комитете напомнили, что в 2019 году Трампу объявили импичмент, вменив использование Зеленского в своих политических целях (речь о попытке инициировать расследование на Украине против сына Байдена).
Теперь же, по мнению республиканцев, президент Украины своим визитом поучаствовал в предвыборной гонке на стороне демократов за счет бюджета США.
Губернаторы обычно встречаются с иностранными лидерами, которые приезжают в их штаты, отмечает Reuters. В июле Зеленский посетил завод в Юте и был принят губернатором-республиканцем этого штата Спенсером Коксом. Кроме того, ряд иностранных лидеров, включая премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в последние месяцы приезжали во Флориду, чтобы встретиться с Трампом в его доме в Мар-а-Лаго.
Байден ознакомился с «планом победы» Зеленского.
Ожидается, что в четверг Владимир Зеленский поблагодарит конгресс за одобрение выделения миллиардов долларов на помощь Украине и выдвинет аргументы в пользу дальнейшего финансирования.
А накануне президент Украины на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке уже встретился с Джо Байденом. По сообщению Белого дома, Байден сказал Зеленскому, что он «резко увеличил» помощь Украине, о чем будет публично объявлено в четверг, и что он «поможет Украине победить».
Зеленский представил президенту США свой «план победы». Два лидера обсудят этот план более подробно во время предстоящей двусторонней встречи в Белом доме.
~Тем временем США уже объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи~. Как отмечается в меморандуме, опубликованном Белым домом, для оказания помощи Украине Байден поручает направить до $375 млн в виде «оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также на военное образование и подготовку».
Госдепартамент в то же время объявил, что Вашингтон предоставляет еще один «значительный пакет срочно необходимых вооружений и техники» украинским партнерам. В новый пакет войдут кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.