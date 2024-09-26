Республиканцы обвинили Зеленского во вмешательстве во внутренние дела США

В связи с этим Джонсон в письме Зеленскому потребовал «немедленно уволить» посла Украины в США Оксану Маркарову, которая отвечала за организацию поездки Зеленского. По мнению Джонсона, Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять честную и эффективную работу в качестве посла в США. Он напомнил, что украинская сторона хотела дистанцироваться от вовлечения во внутреннюю политику США, и выразил подозрение, что «от этой цели отказались».