«Произошло то, что вместо того, чтобы ЕС ясно дал понять, что страна-кандидат (на вступление в ЕС — ред.) не может ставить под угрозу энергетическую безопасность двух государств-членов, они заявили, что для нас это не является большой проблемой. Словакия и мы обратились за помощью к Европейской комиссии, и я думаю, что для них было бы естественно отстаивать интересы своих членов. Но вместо этого они сказали, что это не проблема», — сказал Сийярто на полях Генассамблеи ООН.
Венгрии, отметил Сийярто, в этой связи пришлось внести изменения в контракт, «взять на себя больше рисков» и более тяжелое финансовое бремя.
«В итоге мы оказались в менее выгодной ситуации, чем были раньше. Но, конечно, безопасность поставок имеет первостепенное значение, поэтому у нас все получилось. Однако помощи от Европейского союза не было, а поведение Украины было не дружественным», — подытожил он.
Ранее венгерская компания MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность — начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании «Лукойл» через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу «Дружба» были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.
Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).