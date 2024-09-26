Сийярто раскритиковал остановку Украиной транзита нефти «Лукойла»

«Произошло то, что вместо того, чтобы ЕС ясно дал понять, что страна-кандидат (на вступление в ЕС — ред.) не может ставить под угрозу энергетическую безопасность двух государств-членов, они заявили, что для нас это не является большой проблемой. Словакия и мы обратились за помощью к Европейской комиссии, и я думаю, что для них было бы естественно отстаивать интересы своих членов. Но вместо этого они сказали, что это не проблема», — сказал Сийярто на полях Генассамблеи ООН.