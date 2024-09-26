Россия пригласит талибов на заседание по Афганистану

«По дате проведения шестого заседания “московского формата” консультаций по Афганистану могу сказать, что оно запланировано на октябрь в Москве. Это будет закрытая встреча, нацеленная на результат. Для участия в мероприятии планируется пригласить делегацию из Афганистана», — сказал он.
Предыдущее заседание «московского формата» по Афганистану проходило в сентябре 2023 года в Казани, делегация талибов принимала в ней участие на уровне исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амира Моттаки. Другими участниками мероприятия, помимо РФ, стали представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других стран.
Кроме того, ранее Кабул направил Москве письменную заявку на участие исполняющего обязанности вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения «Талибан»* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС в Казани в октябре. Российская сторона пока не комментировала возможность участия делегации из Кабула в мероприятии.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение «Талибан»* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.