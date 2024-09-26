Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца





«Мы действительно слышим, что господин федеральный канцлер говорит о каком-то мирном плане, но на бумаге и по другим каналам, насколько мне известно, мы его не видели. Если речь идет о продолжении так называемой мирной конференции в соответствии с планом Зеленского, тогда это совершенно неприемлемая позиция, на которую мы вряд ли согласимся», — отметил российский дипломат.



Кроме того, по его словам, «возникает непростая дилемма» — как совместить постоянные поставки ФРГ вооружений Украине, планы Берлина по подготовке к войне с Россией и посреднические услуги.



«Германия занимает первое место в Евросоюзе по масштабам поставок и по оказанию финансово-экономической помощи Украине. Задача [Берлина] состоит в том, чтобы не допустить поражения Украины. Более того, некоторые [немецкие] политики говорят о том, что войны с Россией не избежать, и потому к 2029 году надо к этому подготовиться», — подчеркнул Нечаев, отметив, что ФРГ «прочно занимает позицию одной из конфликтующих сторон, а именно — твердо стоит на позиции поддержки Украины».



Он также отметил, что главный вопрос заключается в том, что содержится в мирном плане канцлера Шольца. «Если это продолжение так называемого Бюргенштока, то это неприемлемо, если что-то новое — дайте почитать, посмотрим», — добавил Нечаев.



В швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня прошел первый «саммит мира». Россию на него не пригласили. По итогам встречи было принято коммюнике с тремя пунктами «формулы мира» Зеленского. Но некоторые значимые пункты этой формулы — в частности, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года и выплата Россией репараций — из повестки встречи были исключены.



Владимир Путин называл саммит в Швейцарии уловкой — на нем, уверен президент, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса». В июне он предложил свои условия для начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций.



В начале сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал провести вторую мирную конференцию по Украине с участием России, отметив, что наступил момент, когда следует изучить вопрос о том, «как найти выход из сложившейся военной ситуации». В МИД Швейцарии заявили РБК, что продолжают работать над привлечением России к мирному процессу.



В сентябре итальянская La Repubblica сообщила со ссылкой на источник в немецком правительстве, что канцлер Германии разрабатывает план мирного урегулирования по образцу минских соглашений. По словам собеседника издания, эта инициатива «не исключает передачу России части украинских территорий». Другие детали плана издание не раскрыло. В МИД Германии косвенно опровергли РБК сообщение о мирном плане, который предполагает территориальные уступки со стороны Украины. «Прочный и справедливый мир на Украине должен основываться на принципах Устава ООН, в частности на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявили в ведомстве.



5 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором «мирном саммите». В то же время, выступая 24 сентября в Совете Безопасности ООН, он подчеркнул, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия».



Кремль исключает переговоры на основе «формулы мира» Зеленского, которая среди прочего предусматривает вывод российских войск за границы 1991 года. В июне Владимир Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО. Украинский лидер счел их ультиматумом.