За взрывом «Северных потоков» стоит Байден, заявил Володин

«За взрывом “Северных потоков” стоит Вашингтон и лично Байден. Ему было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа, заставив покупать его у США втридорога», — написал он.
Володин отметил, что расследования Германии, Дании и Швеции не привели к конкретным результатам, а Россию к ознакомлению с ходом дела не допустили, максимально затягивая процесс для сокрытия улик.
«Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую “проукраинскую группировку” и гражданских дайверов не получится», — добавил председатель ГД.
Он отметил, что инициаторы и исполнители диверсии на «Северных потоках» должны понести ответственность.
«Считаю, что инициаторы и исполнители диверсии на “Северных потоках” должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует», — написал Володин.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что к таким расследованиям доверия нет.