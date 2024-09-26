Беспилотник ночью сбит в Орловской области. Военная операция на Украине, день 946-й

8:44 Российские бойцы в Курской области подбили бронетранспортер М113, три пикапа, пару минометов ВСУ, сообщил Алаудинов.
8:37 Президент России Владимир Путин заявил об обновлении ряда положений ядерной доктрины страны. На постоянном совещании Совета безопасности России по ядерному сдерживанию он анонсировал адаптацию документов стратегического планирования к современным реалиям с учетом возникновения новых источников военных угроз для России и ее союзников.
8:34 ❗️ Российские средства противовоздушной обороны сбили БПЛА Вооруженных сил Украины над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
8:21 США выделили Украине новый пакет военной помощи на $375 млн. В него вошли в том числе кассетные бомбы, боеприпасы для системы HIMARS и ракеты Javelin. По данным NВС, Пентагон предлагал поставить фосфорные снаряды, но Белый дом отказался.
8:15 Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне российских успехов в зоне спецоперации, в частности, на донецком направлении. Такое мнение выразил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
8:03 За ночь уничтожены семь БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 946-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.