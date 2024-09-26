Беспилотник ночью сбит в Орловской области. Военная операция на Украине, день 946-й

Беспилотник ночью сбит в Орловской области, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Клычков. Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов российских военных в зоне проведения спецоперации, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Алаудинов. США выделили Украине новый пакет военной помощи на $375 млн. Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.