Абхазия ратифицировала соглашение, бывшее условием для выплат России

Документ предусматривает взаимное признание и приведение в исполнение решений судов и международных арбитражей по спорам, которые возникают при осуществлении предпринимательской и другой экономической деятельности. В соглашении прописаны семь оснований для отказа в принудительном исполнении решений, одно из них — ущерб суверенитету или угроза безопасности сторон. «Эта практика распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли», — заявил министр юстиции Анри Барциц, по словам которого, соглашение позволит поддержать местных предпринимателей. Глава комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба в то же время призывает уточнить, «что нужно делать гражданам, чтобы не попасть в сложную ситуацию». «Я не слышал, чтобы у нас за эти два года начали готовить корпоративных юристов, которые могли бы помогать нашим гражданам защищать свои интересы в Российской Федерации», — отметил он.