Трамп заявил, что Украины больше нет

Политик также пожаловался на Зеленского за «мелкие грязные клеветнические заявления» в его адрес, не уточнив, что имеет в виду. Зеленский в недавнем интервью The New Yorker выразил сомнение в способности Трампа положить конец российско-украинскому конфликту, хотя политик постоянно об этом утверждает, не приводя деталей своего плана. Зеленский также назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев, сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса слишком радикальным из-за его позиции, что Украине, скорее всего, придется официально уступить утраченные территории. «Его послание, кажется, заключается в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее заплатит», — сказал украинский президент.