Премьер Грузии обратился к населению Абхазии и Южной Осетии

«Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», — заявил Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.