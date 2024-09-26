Посмотреть на трофейную технику из зоны СВО приглашают волгоградцев

Гостей и жителей Волгоградской области 28 и 29 сентября приглашают на выставку трофейной техники из зоны СВО. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, посмотреть на иностранные танки и бронетранспортеры, которые захватили военные ЮВО в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях, можно на Площади Павших борцов.
Волгоградцы смогут поближе рассмотреть боевые машины пехоты из Швеции, украинские танки, бронетранспортеры из США, Дании и Великобритании, канадские бронеавтомобили и другие.
— Для гостей мероприятия будет развернута полевая кухня, где каждый желающий сможет отведать «солдатской» каши и угоститься чаем, — уточнили в военном ведомстве.
Там же желающие смогут посетить мобильный пункт отбора на военную службу и заявить о своем желании посвятить свою жизнь защите Родины. Вход на выставку бесплатный. Время проведения — с 10:00 до 18:00.