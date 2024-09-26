Посмотреть на трофейную технику из зоны СВО приглашают волгоградцев

Гостей и жителей Волгоградской области 28 и 29 сентября приглашают на выставку трофейной техники из зоны СВО. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, посмотреть на иностранные танки и бронетранспортеры, которые захватили военные ЮВО в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях, можно на Площади Павших борцов.