Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день в четверг, 26 сентября. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится, что в графике главы государства 26 сентября, в четверг, самое интригующее мероприятие. Речь идет про кадровый день.
«Мы знаем, вы тоже его любите…», — уточнили в телеграм-канале.
Позднее в телеграм-канале уточнили, что кадровые решения затронут 16 соискателей. Также говорится, что президент Беларуси назначит новых директоров крупных предприятий Беларуси, руководителей местных органов власти — широким составом. Сказано, что в рамках кадрового дня будет назначен ректор одного из региональных вузов.
«Заместители министров (в том числе информации), а еще зампред Белтелерадиокомпании», — добавили в телеграм-канале.
Кроме того, президент Беларуси назначит начальника главного управления информационно политики и общественного развития. В телеграм-канале заметили, что это важное направление в Администрации президента.
Позднее стало известно, что Александр Лукашенко назначил заместителей в Минсельхозпрод, Мининформации, МНС и еще в три госоргана.
Еще президент показал белорусским чиновникам, каким оружием пользуется. А также сказал, что пока недооценивает молодежь Беларуси.
Кроме того, белорусский президент сказал чиновникам отшлифовать Беларусь за будущие пять лет. И еще глава республики сказал в какой ситуации Беларусь подошла к выборам президента 2025.
Также Александр Лукашенко заявил, что крайний вариант противников Беларуси — вооруженное вторжение. И еще президент сообщил, что из Беларуси сбежали те, кого надо было чистить.
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