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Лукашенко проводит кадровый день в четверг 26 сентября

Лукашенко рассмотрит кадровые вопросы 26 сентября 2024 года
Источник: Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день в четверг, 26 сентября. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении говорится, что в графике главы государства 26 сентября, в четверг, самое интригующее мероприятие. Речь идет про кадровый день.

«Мы знаем, вы тоже его любите…», — уточнили в телеграм-канале.

Позднее в телеграм-канале уточнили, что кадровые решения затронут 16 соискателей. Также говорится, что президент Беларуси назначит новых директоров крупных предприятий Беларуси, руководителей местных органов власти — широким составом. Сказано, что в рамках кадрового дня будет назначен ректор одного из региональных вузов.

«Заместители министров (в том числе информации), а еще зампред Белтелерадиокомпании», — добавили в телеграм-канале.

Кроме того, президент Беларуси назначит начальника главного управления информационно политики и общественного развития. В телеграм-канале заметили, что это важное направление в Администрации президента.

Позднее стало известно, что Александр Лукашенко назначил заместителей в Минсельхозпрод, Мининформации, МНС и еще в три госоргана.

Еще президент показал белорусским чиновникам, каким оружием пользуется. А также сказал, что пока недооценивает молодежь Беларуси.

Кроме того, белорусский президент сказал чиновникам отшлифовать Беларусь за будущие пять лет. И еще глава республики сказал в какой ситуации Беларусь подошла к выборам президента 2025.

Также Александр Лукашенко заявил, что крайний вариант противников Беларуси — вооруженное вторжение. И еще президент сообщил, что из Беларуси сбежали те, кого надо было чистить.

Ранее вице-премьер Беларуси Сивак сказал, от чего зависит рост зарплат в строительстве.

Тем временем таможня Беларуси отреагировала на прекращение Литвой договора о сотрудничестве.

Кстати, мы собрали, что изменится в Беларуси по новому законопроекту о риелторской деятельности в Беларуси: без агентов по операциям с недвижимостью, экзамен, аттестация раз в пять лет.

Лукашенко Александр