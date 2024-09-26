Глава МИД Беларуси Рыженков заявил, что ситуация с Литвой абсолютно ненормальная

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью sb.by заявил, что ситуация с Литвой абсолютно ненормальная.
— Ситуация абсолютно ненормальная, — отметил глава МИД Беларуси.
Он уточнил, что белорусская сторона вынужденно и весьма успешно диверсифицирует свои экономические связи. Рыженков добавил, что литовская экономика, которая ориентирована на сектор услуг, может понести устойчивые долгосрочные потеря, которые будут накапливаться.
По его словам, рано или поздно компенсационные выплаты пострадавшим секторам литовской экономики просто закончатся, а последствия будет трудно скрывать.
— В интересах народов двух стран Беларусь, несмотря на все это бессмысленное и абсолютно неоправданное давление, по прежнему заинтересована в нормальном равноправном диалоге с литовскими соседями, — заявил министр иностранных дел Беларуси.
Рыженков акцентировал внимание на том, что у белорусской стороны есть четкое понимание того, что пока не поздно, нужно отойти от края пропасти, вернуться к конструктивному сотрудничеству.
— Причем делать эти шаги литовской стороне надо уже сегодня, поскольку по многим направлениям как в экономике, логистике, так и в сфере межчеловеческих контактов, мы можем просто подойти к точке невозврата.
Глава МИД напомнил, что Беларусь неоднократно доводила до Литвы готовность к консультациям по восстановлению нормального добрососедского взаимодействия. Он уточнил, что белорусская сторона готова к возобновлению контактов по линии пограничных и специальных служб, МИД, отраслевых ведомств.
— Можем начать работу по линии парламентариев, любых уполномоченных литовских делегаций.
Рыженков также отметил, что белорусская сторона готова к разработке дорожной карты, касающейся разблокирования сотрудничества по отдельным направлениям на принципах уважения суверенитета, независимости Беларуси, ее права на собственный путь развития в сотрудничестве с партнерами.