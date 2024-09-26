Что пишут зарубежные СМИ о новой ядерной доктрине России

Обновленная ядерная доктрина является «важнейшей гарантией обеспечения безопасности» России и «инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире», отметил Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что это крайняя мера защиты суверенитета страны.
CNN
Изменения, изложенные Путиным, включают расширение угроз, при которых Россия будет рассматривать ядерный удар, включение союзника Белоруссии под ядерный зонтик и идею о том, что соперничающая ядерная держава, поддерживающая обычные удары по России, также будет считаться нападающей на нее. Напоминаем, что Россия является крупнейшей ядерной державой в мире. Вместе Россия и США контролируют 88% ядерных боеголовок в мире.
The Guardian
Новая ядерная доктрина стала самым сильным предупреждением России Западу. Она снижает порог применения ядерного оружия, чтобы удержать Запад от предоставления более прямой военной поддержки Украине.
The New York Times
Слова о «неядерной державе» были явной ссылкой на Украину, у которой нет ядерного оружия, и на военную поддержку, которую она получает от ядерных стран НАТО, таких как США и Великобритания.
Павел Подвиг, аналитик российских ядерных сил из Женевы, считает, что ядерная доктрина России была изменена «для дополнительного сдерживания западных союзников Украины».
The Washington Post
В последние годы диалог между Москвой и Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями практически прекратился, в то время как использование ядерного шантажа резко возросло. После начала военного конфликта на Украине призывы из России к нанесению ядерных ударов по Европе и Украине стали громче, но в международном сообществе растет понимание того, что это не более чем запугивание.
The Hindu
Новая формулировка доктрины оставляет дверь открытой для потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку — преднамеренная двусмысленность, призванная сделать Запад менее склонным к разрешению дальних ударов.
Независимо от того, считаете ли вы (такие заявления) блефом или нет, никогда не бывает хорошо, когда крупная ядерная держава смягчает условия для использования ядерного оружия в своей декларативной политике.
EADaily
Президент Польши Анджей Дуда в Нью-Йорке решил прокомментировать обновленную ядерную доктрину России. Получилось не очень: «Владимир Путин, как и его генералы, прекрасно понимает, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят. Они это знают и поэтому до сих пор его не применяли». В ответ Дуде написали:
Вот тут-то Гарри Трумэн (президент США, санкционировавший ядерную бомбардировку Японии) и обалдел. А вслед за ним — и жалкие японские политики, которые давно простили американцев и лицемерно не указывают в музеях Хиросимы и Нагасаки, кем были эти проклятые негодяи, впервые и единственный раз в истории человечества сбросившие ядерные бомбы на мирных жителей.