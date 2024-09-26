Что пишут зарубежные СМИ о новой ядерной доктрине России

В последние годы диалог между Москвой и Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями практически прекратился, в то время как использование ядерного шантажа резко возросло. После начала военного конфликта на Украине призывы из России к нанесению ядерных ударов по Европе и Украине стали громче, но в международном сообществе растет понимание того, что это не более чем запугивание.