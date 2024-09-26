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Мигрантам запретят работать водителями автобусов и такси в Хабаровском крае

Комитет по труду и занятости населения Хабаровского края разработал проект постановления губернатора региона, который вводит запрет на привлечение иностранных граждан в ряде экономических секторов в 2025 году
Источник: Агентство «Москва»

Комитет по труду и занятости населения Хабаровского края разработал проект постановления губернатора региона, который вводит запрет на привлечение иностранных граждан в ряде экономических секторов в 2025 году. Об этом сообщает ИА «Хабаровский Край Сегодня».

В частности, мигранты не смогут работать водителями такси и автобусов — как внутригородских, так и межмуниципальных и междугородных. Чтобы предотвратить использование «лазеек», опробованных некоторыми агрегаторами, также будет запрещена услуга «аренда легкового автомобиля с водителем».

Помимо этого, иностранным гражданам будет запрещено работать на предприятиях, занимающихся электро- и газоснабжением, водоснабжением и водоотведением. Это означает, что они не смогут трудиться в качестве слесарей, электриков и газовщиков.

Также мигрантам будет запрещено трудоустраиваться у частных лиц.

Причины введения ограничений не уточняются.

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