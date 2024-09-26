Мигрантам запретят работать водителями автобусов и такси в Хабаровском крае

В частности, мигранты не смогут работать водителями такси и автобусов — как внутригородских, так и межмуниципальных и междугородных. Чтобы предотвратить использование «лазеек», опробованных некоторыми агрегаторами, также будет запрещена услуга «аренда легкового автомобиля с водителем».