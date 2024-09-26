В Тольятти депутаты гордумы второй раз за год повысили себе зарплату

«Они не стали дожидаться повышения зарплаты для других бюджетников, которое происходит обычно в начале каждого года. Сделали для себя исключение. И через три месяца, когда проведут индексацию бюджетникам, они от еще одной надбавки, конечно же, не откажутся», — заявил господин Гусейнов.