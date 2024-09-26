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В Тольятти депутаты гордумы второй раз за год повысили себе зарплату

На состоявшемся вчера пленарном заседании Тольяттинской городской думы депутаты почти единогласно, при двух воздержавшихся, проголосовали за увеличение зарплаты своим коллегам, работающим на освобожденной основе. В 2024 году это происходит во второй раз.

Источник: Коммерсантъ

Таким образом, как подсчитал депутат губернской думы Максим Гусейнов, за три месяца председатель думы Сергей Рузанов и два председателя комиссий, Татьяна Никанорова и Александр Шарков, получат дополнительно 285 тыс. руб. на троих. В следующем году эта надбавка к жалованию для троих депутатов обойдется налогоплательщикам в 1 млн 140 тыс. руб.

«Они не стали дожидаться повышения зарплаты для других бюджетников, которое происходит обычно в начале каждого года. Сделали для себя исключение. И через три месяца, когда проведут индексацию бюджетникам, они от еще одной надбавки, конечно же, не откажутся», — заявил господин Гусейнов.

Ранее сообщалось, что на вчерашнем заседании думы Тольятти депутаты, приняв решение о досрочном прекращении полномочий Николая Ренца, не стали объявлять конкурс на замещение должности главы города. По словам председателя думы Сергея Рузанова, связано это с тем, что на данный момент депутаты еще до конца не определились, на какой срок объявлять конкурс.