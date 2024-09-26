В Тольятти депутаты гордумы второй раз за год повысили себе зарплату

Таким образом, как подсчитал депутат губернской думы Максим Гусейнов, за три месяца председатель думы Сергей Рузанов и два председателя комиссий, Татьяна Никанорова и Александр Шарков, получат дополнительно 285 тыс. руб. на троих. В следующем году эта надбавка к жалованию для троих депутатов обойдется налогоплательщикам в 1 млн 140 тыс. руб.
«Они не стали дожидаться повышения зарплаты для других бюджетников, которое происходит обычно в начале каждого года. Сделали для себя исключение. И через три месяца, когда проведут индексацию бюджетникам, они от еще одной надбавки, конечно же, не откажутся», — заявил господин Гусейнов.
Ранее сообщалось, что на вчерашнем заседании думы Тольятти депутаты, приняв решение о досрочном прекращении полномочий Николая Ренца, не стали объявлять конкурс на замещение должности главы города. По словам председателя думы Сергея Рузанова, связано это с тем, что на данный момент депутаты еще до конца не определились, на какой срок объявлять конкурс.