Губернатор Приморья сможет уволить главу Владивостока

Губернатору Приморья станет проще уволить главу Владивостока. Он сможет это сделать лично, без участия городской думы. Основанием для отрешения от должности является ненадлежащее исполнение обязанностей по переданным городу полномочиям. За это руководитель региона сначала должен сделать предупреждение или выговор главе столицы ДФО. В случае неустранения причин взыскания в течение месяца по распоряжению губернатора может последовать отставка градоначальника. Соответствующие изменения в федеральный закон были внесены этим летом, 26 сентября их внесла в устав города Дума Владивостока. Также в уставе появилось новое основание для удаления главы в отставку — систематическая неэффективность, сообщает ИА PrimaMedia.