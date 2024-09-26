Губернатор Приморья сможет уволить главу Владивостока

Губернатору Приморья станет проще уволить главу Владивостока. Он сможет это сделать лично, без участия городской думы. Основанием для отрешения от должности является ненадлежащее исполнение обязанностей по переданным городу полномочиям. За это руководитель региона сначала должен сделать предупреждение или выговор главе столицы ДФО. В случае неустранения причин взыскания в течение месяца по распоряжению губернатора может последовать отставка градоначальника. Соответствующие изменения в федеральный закон были внесены этим летом, 26 сентября их внесла в устав города Дума Владивостока. Также в уставе появилось новое основание для удаления главы в отставку — систематическая неэффективность, сообщает ИА PrimaMedia.
Изменения в федеральное законодательство в части расширения прав регионального руководства были приняты Госдумой 31 июля этого года. Теперь высшее должностное лицо региона вправе вынести предупреждение или объявить выговор главе муниципального образования за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных госполномочий, переданных им федеральными или законами субъекта РФ.
В случае если в течение месяца глава не устранил причины, послужившие основанием для взыскания, то губернатор вправе отрешить главу от должности своим распоряжением.
Ранее по действующему законодательству губернаторы могли отрешать мэров только после решения суда о нецелевом расходовании денег, выделенных муниципалитету из региональной казны.
Также до этих корректировок, согласно уставу Владивостока, отрешить главу от должности можно было по двум основаниям. Первое — это в случае издания главой постановления, которое противоречит Конституции РФ, федеральным, краевым законам, уставу Приморского края или города, если такие противоречия установлены соответствующим судом. Также условием является непринятие главой Владивостока в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда мер по исполнению этого судебного решения.
Другим основанием для отрешения является нецелевое расходование средств, выделенных муниципалитету, бюджетных кредитов, а также действия главы, влекующие нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности РФ, национальной безопасности РФ и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства РФ, если это установлено соответствующим судом, а глава города Владивостока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
Также в устав Владивостока депутаты добавили новое основание для удаления главы города в отставку — это «систематическое недостижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления». Удаляет в отставку главу Дума Владивостока — по инициативе депутатов или губернатора.
Показатели эффективности деятельности органов МСУ установлены указом президента РФ. Они включают ряд критериев, например, таких как удовлетворенность населения деятельностью органов МСУ или доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.
В случае если возникнут вопросы по систематическому недостижению показателей, то депутаты или губернатор вправе поставить вопрос об отставке главы. В таком случае требуется решение не менее ⅔ депутатского корпуса.
Большинством голосов депутаты приняли поправки в устав. Среди воздержавшихся оказался беспартийный депутат-самовыдвиженец Антон Савенко, который шел в гордуму в блоке «КоманДА города» главы Владивостока Константина Шестакова.
«При голосовании на заседании Думы я воздержался, потому что вижу в этом последовательную деградацию местного самоуправления. Мы видим, как поэтапно забирают полномочия у муниципалитетов и уже сейчас по каждой яме в дороге люди пишут письма президенту», — написал Савенко в своем ТГ-канале (18+).