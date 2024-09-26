О чем говорил глава МИД Узбекистана в ООН

«Мы наблюдаем эскалацию потрясений во многих частях мира. Призываем всех к более тесному глобальному сотрудничеству в решении насущных проблем, таких как изменение климата, бедность, технологическое неравенство. Приверженность целям устойчивого развития и активная роль в содействии миру и стабильности в Центральной Азии останутся нашими ключевыми приоритетами.».