Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О чем говорил глава МИД Узбекистана в ООН

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал страны к более тесному сотрудничеству по таким направлениям, как изменение климата, доступ к технологическим новациям, борьба с бедностью и терроризмом.

Источник: Бахтиёр Саидов

«Мы наблюдаем эскалацию потрясений во многих частях мира. Призываем всех к более тесному глобальному сотрудничеству в решении насущных проблем, таких как изменение климата, бедность, технологическое неравенство. Приверженность целям устойчивого развития и активная роль в содействии миру и стабильности в Центральной Азии останутся нашими ключевыми приоритетами.».

написал глава МИД РУз в своем Telegram-канале.

В этой связи Узбекистан предлагает:

  • реформировать международную финансовую систему для расширения прав и возможностей развивающихся стран;
  • обеспечить безопасные, доступные цифровые технологии для всех;
  • международное сотрудничество в борьбе с изменением климата, особенно в уязвимых регионах Центральной Азии;
  • расширить права и возможности женщин и молодежи;
  • объединить усилия по борьбе с терроризмом и коррупцией;
  • расширить транспортные коридоры и экономические связи в Центральной Азии и за ее пределами;
  • расширить Образовательный центр для граждан Афганистана в Термезе до Глобального учебного центра.

Напомним, что в августе Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию «Содействие устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, как эффективное решение экологических проблем».

В ее основе — концепция реализуемой в республике общенациональной программы «Яшил Макон», которая нацелена на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий.

ООН