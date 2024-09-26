О чем говорил глава МИД Узбекистана в ООН

«Мы наблюдаем эскалацию потрясений во многих частях мира. Призываем всех к более тесному глобальному сотрудничеству в решении насущных проблем, таких как изменение климата, бедность, технологическое неравенство. Приверженность целям устойчивого развития и активная роль в содействии миру и стабильности в Центральной Азии останутся нашими ключевыми приоритетами.».
В этой связи Узбекистан предлагает:
- реформировать международную финансовую систему для расширения прав и возможностей развивающихся стран;
- обеспечить безопасные, доступные цифровые технологии для всех;
- международное сотрудничество в борьбе с изменением климата, особенно в уязвимых регионах Центральной Азии;
- расширить права и возможности женщин и молодежи;
- объединить усилия по борьбе с терроризмом и коррупцией;
- расширить транспортные коридоры и экономические связи в Центральной Азии и за ее пределами;
- расширить Образовательный центр для граждан Афганистана в Термезе до Глобального учебного центра.
Напомним, что в августе Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию «Содействие устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, как эффективное решение экологических проблем».
В ее основе — концепция реализуемой в республике общенациональной программы «Яшил Макон», которая нацелена на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий.