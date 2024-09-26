Лукашенко: за будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну, привести ее в идеальное состояние

Обращаясь к руководителям местной вертикали, глава государства ориентировал их на ответственный, хозяйский подход по отношению к вверенным районам. «Работайте как хозяева, — сказал Александр Лукашенко. — За будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну. Мы должны ее привести в идеальное состояние». Особенно важно это сделать нынешнему поколению, отметил Президент, чтобы оставить образец на будущее для молодежи, которая не настолько вовлечена в вопросы развития, например, сельского хозяйства и пока часто недооценивает значение этой сферы. «Нам надо сделать образцово. Сделать так, как молодежь должна, придя после нас, это в порядке содержать, да и учиться у нас. Поэтому действуйте, не оглядывайтесь», — подчеркнул глава государства.