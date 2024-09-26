В Госдуме прокомментировали блокировку РИА Новости в Молдавии

«Они же решают свои задачи… Вот сейчас они идут на выборы, конечно, ей надо выключить Россию, вот они выключают. Но зато когда им надо было раньше, спокойно использовали наши в том числе телевизионные каналы и напихивали туда свой контент. И сейчас, конечно, они будут нас отключать», — сказал Калашников.