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Максим Гафуров возглавит нижегородский ЦУРС

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Максим Гафуров возглавит АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области», сообщил Андрей Вовк в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

В 2020 году Гафуров принял участие в конкурсе «Команда правительства» и вышел в финал конкурса на пост министра спорта. По итогам конкурса Гафуров стал генеральным менеджером хоккейного клуба «Торпедо». По мнению ведущих СМИ, он стал лучшим генеральным менеджером в КХЛ. В мае этого года Максим Гафуров был назначен заместителем председателя правительства области.

После изучения деятельности спортивных клубов было принято логичное решение о создании автономной некоммерческой организации. И возглавит ее Максим Гафуров.

Ранее мы писали, что нижегородские депутаты поддержали создание Центра развития спорта.