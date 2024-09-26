Максим Гафуров возглавит нижегородский ЦУРС

В 2020 году Гафуров принял участие в конкурсе «Команда правительства» и вышел в финал конкурса на пост министра спорта. По итогам конкурса Гафуров стал генеральным менеджером хоккейного клуба «Торпедо». По мнению ведущих СМИ, он стал лучшим генеральным менеджером в КХЛ. В мае этого года Максим Гафуров был назначен заместителем председателя правительства области.