В 12 районах Беларуси назначено новое руководство

Он дал согласие на назначение:
Алексея Героева — председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома,
Павла Силивончика — председателем Калинковичского райисполкома, Романа Сергуна — председателем Ветковского райисполкома,
Александра Версоцкого — председателем Лидского райисполкома.
Андрея Грицкевича — главой Свислочского райисполкома,
Василия Шлыка — главой Вороновского райисполкома,
Андрея Ратомского — председателя Несвижского райисполкома.
Николай Парамонов назначен на должность председателя Смолевичского райисполкома, Виктор Пугач займет пост председателя Климовичского райисполкома.
Главой Могилевского райисполкома станет Дмитрий Мудрогелов, Мстиславский райисполком возглавит Юрий Блахин.
Марина Згорская ядет в кресло главы администрации Ленинского района Бобруйска.