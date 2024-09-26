Экс-чиновник СНБ США предложил немедленную мобилизацию 300 тыс. украинцев

По мнению Виндмана, Киев должен дополнительно немедленно мобилизовать около 300 тысяч человек «без ущерба для экономики». По мнению Виндмана, если начать эту работу уже сейчас, то через полгода тренировок и получения боевого опыта они будут «готовы наступать в следующем году». Как считает аналитик, западным инструкторам «не надо учить украинцев как воевать, но необходимо объяснять, как действовать слаженно для преодоления обороны».