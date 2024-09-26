Лукашенко назначил заместителей в Минсельхозпрод, Мининформации, МНС и еще в три госоргана

А замминистра промышленности будет экс-гендиректор «АМКОДОР-МАШ» Денис Бакей. И на пост замглавы Министерства связи и информатизации назначена Татьяна Рускевич, до этого работавшая начальником главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка.