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Лукашенко назначил заместителей в Минсельхозпрод, Мининформации, МНС и еще в три госоргана

Лукашенко назначил заместителей шести белорусских министров.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко согласованы назначения заместителей глав шести министерств, сообщает пресс-служба президента.

Так, на должность первого замглавы Минсельхозпрода Александр Лукашенко назначил Александра Ломского, до этого возглавлявшего Несвижский райисполком.

Заместителем главы Мининформа стал Денис Езерский, который в министерство переходит с должности председателя комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

Еще замглавы Министерства по налогам и сборам назначена Светлана Еськова, занимавшая до этого должность начальника управления организации камерального контроля МНС.

А замминистра промышленности будет экс-гендиректор «АМКОДОР-МАШ» Денис Бакей. И на пост замглавы Министерства связи и информатизации назначена Татьяна Рускевич, до этого работавшая начальником главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка.

Также в Министерство юстиции на должность заместителя главы ведомства получила назначение Валентина Якимович, занимавшая должность начальника главного управления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов.

Лукашенко Александр