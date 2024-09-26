Лукашенко назначил заместителей в Минсельхозпрод, Мининформации, МНС и еще в три госоргана

Президентом Беларуси Александром Лукашенко согласованы назначения заместителей глав шести министерств, сообщает пресс-служба президента.
Так, на должность первого замглавы Минсельхозпрода Александр Лукашенко назначил Александра Ломского, до этого возглавлявшего Несвижский райисполком.
Заместителем главы Мининформа стал Денис Езерский, который в министерство переходит с должности председателя комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома.
Еще замглавы Министерства по налогам и сборам назначена Светлана Еськова, занимавшая до этого должность начальника управления организации камерального контроля МНС.
А замминистра промышленности будет экс-гендиректор «АМКОДОР-МАШ» Денис Бакей. И на пост замглавы Министерства связи и информатизации назначена Татьяна Рускевич, до этого работавшая начальником главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка.
Также в Министерство юстиции на должность заместителя главы ведомства получила назначение Валентина Якимович, занимавшая должность начальника главного управления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов.