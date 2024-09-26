Песков объяснил, почему Россия меняет ядерную доктрину

По словам Пескова, наращивать ядерные арсеналы Росси я не будет, так как ее ядерная триада — «абсолютный гарант ядерного сдерживания». На вопрос журналистов о возможности снятия моратория на ядерные испытания пресс-секретарь президента не ответил. «Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, потому что открытую часть совещания вы видели, а вся остальная часть совещания абсолютно закрытая», — пояснил он.