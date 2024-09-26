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Песков объяснил, почему Россия меняет ядерную доктрину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует наращивать ядерные арсеналы. Изменение ядерной доктрины — это сигнал для недружественных стран о возможных последствиях нападения на Россию, добавил он. Вчера, 25 сентября, президент Владимир Путин обсудил изменения доктрины на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае нападения на наши территории, не обязательно ядерными средствами», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он добавил, что сейчас происходит корректировка параметров ядерного сдерживания с учетом складывающейся у российских границ напряженности.

По словам Пескова, наращивать ядерные арсеналы Росси я не будет, так как ее ядерная триада — «абсолютный гарант ядерного сдерживания». На вопрос журналистов о возможности снятия моратория на ядерные испытания пресс-секретарь президента не ответил. «Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, потому что открытую часть совещания вы видели, а вся остальная часть совещания абсолютно закрытая», — пояснил он.

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Песков Дмитрий