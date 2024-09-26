Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о возможном перемирии с «Хезболлой»

«С прекращением огня на севере нельзя согласиться. Мы будем противостоять террористической организации “Хезболла” всеми возможными силами до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для жителей севера, позволяющая им вернуться в свои дома», — написал он в социальной сети Х.