Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о возможном перемирии с «Хезболлой»

«С прекращением огня на севере нельзя согласиться. Мы будем противостоять террористической организации “Хезболла” всеми возможными силами до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для жителей севера, позволяющая им вернуться в свои дома», — написал он в социальной сети Х.
Премьер Израиля в свою очередь распорядился об усилении операций на севере в полном соответствии с представленными ему стратегиями.
Ранее генеральный штаб израильских вооруженных сил обозначил новую наступательную операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». С начала прошлой недели израильские ВВС активно наносят удары по позициям «Хезболлы» в различных регионах Ливана. Также зафиксированы точечные авиаудары по Бейруту, в ходе которых были устранены высокопоставленные командиры организации.
25 сентября система ПВО сбила ракету «Хезболлы» на подлете к Тель-Авиву. Никогда ранее ракеты этой ливанской группировки не залетали так далеко на территорию Израиля. В «Хезболле» подчеркнули, что целью удара была штаб-квартира спецслужбы «Моссад».