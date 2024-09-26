Ильсур Метшин занял вторую позицию в Национальном рейтинге мэров

Всего была оценена деятельность мэров 88 городов России. Это руководители столиц всех субъектов страны и представители пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти. Московская и Ленинградская области в список не включены.