Ильсур Метшин занял вторую позицию в Национальном рейтинге мэров

Мэр Казани Ильсур Метшин стал вторым в Национальном рейтинге мэров по итогам августа-сентября. Исследование подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.
Всего была оценена деятельность мэров 88 городов России. Это руководители столиц всех субъектов страны и представители пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти. Московская и Ленинградская области в список не включены.
Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, третью позицию занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В топ-5 также вошли глава Тюмени Максим Афанасьев и глава администрации городского округа города Уфы Ратмир Мавлиев.
Ранее мэр Казани возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов Приволжского федерального округа за август 2024 года. Медиаиндекс градоначальника по результатам анализа федеральных и региональных средств массовой информации составил 19 тыс. 693 пункта.