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Мэрия Новосибирска запретила проводить митинг в поддержку YouTube

НОВОСИБИРСК, 26 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске мэрия не разрешила проводить митинг в поддержку YouTube. Об этом рассказал представитель новосибирского отделения Российской коммунистической партии Олег Мецлер в телеграм-канале.

Источник: БЕЛТА

«Заявленная цель нарушает принцип законности. При таких обстоятельствах основания для согласования места и времени проведения указанного мероприятия в рамках Федерального закона отсутствуют», — говорится в ответе членам партии.

Также в мэрии добавили, что по данным Роскомнадзора иностранный видеохостинг YouTube, принадлежащий с октября 2006 года компании Google, является одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции.

В мэрии заявили, что YouTube разжигает рассовую вражду в стране.