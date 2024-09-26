Мэрия Новосибирска запретила проводить митинг в поддержку YouTube

«Заявленная цель нарушает принцип законности. При таких обстоятельствах основания для согласования места и времени проведения указанного мероприятия в рамках Федерального закона отсутствуют», — говорится в ответе членам партии.
Также в мэрии добавили, что по данным Роскомнадзора иностранный видеохостинг YouTube, принадлежащий с октября 2006 года компании Google, является одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции.
В мэрии заявили, что YouTube разжигает рассовую вражду в стране.