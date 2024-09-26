infoBRICS: сможет ли Трамп изменить внешнюю политику США

Стратегическое мышление присутствует во многих (если не в большинстве) странах многополярного мира. Иран не может доверять Америке, поскольку юридически обязывающие международные соглашения, которые он подписывает с одной американской администрацией, затем аннулируются другой. То же самое Вашингтон делает в отношении соглашений о контроле над вооружениями: он в одностороннем порядке вышел из всех этих соглашений, за исключением нового Договора о стратегических наступательных вооружениях, который в любом случае истекает в 2026 году.