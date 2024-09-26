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infoBRICS: сможет ли Трамп изменить внешнюю политику США

Дональда Трампа практически всегда называют врагом глубинного государства, даже согласно его собственным заявлениям. Он неоднократно говорил, что разрушит его и обеспечит мир. Когда дело доходит до организованного НАТО украинского конфликта, Трамп настаивает, что положит ему конец за один день. Насколько это вероятно, рассуждает независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Российская дипломатия считает это нереалистичным, и на то есть веские причины: в украинском обществе все еще присутствуют ультрарадикальные элементы, которые пришли к власти с помощью миллиардов западных фондов, говорится в статье infoBRICS.

Другими словами, НАТО гарантирует продолжение конфликта независимо от исхода президентских выборов в США.

Однако Трамп хотел бы положить конец боевым действиям по чисто практическим причинам: его политические оппоненты продолжают использовать так называемую «помощь Украине», чтобы перекачивать деньги обратно в США и в казну Национального комитета Демократической партии.

Этого вполне достаточно, чтобы в случае избрания Трамп положил бы конец украинскому конфликту. Возможно, это последний шанс предотвратить более широкое противостояние России и НАТО. Причем Трамп использует его с большим эффектом: в интервью 22 сентября он предупредил, что выйдет из президентской гонки, если проиграет на этот раз.

Трамп не заинтересован в поддержке киевского режима и действительно мог бы приложить усилия для прекращения конфликта на Украине.

Тем временем Зеленский не прекращает атаки на Трампа. В этот раз он посетил важный колеблющийся штат Пенсильванию, куда его 22 сентября доставили на борту тяжелого военно-транспортного самолета ВВС США C-17. Это вызвало критику в адрес администрации Байдена, которая использует федеральные активы в политических целях. Зеленский уже нажил себе врагов в лагере Трампа, включая его напарника в президентской кампании, сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

Как пишет Боснич, бывший комик настаивал на том, что Вэнс, служивший в корпусе морской пехоты США, «ничего не знает» о продолжающемся украинском конфликте. Похоже, военная форма, которую Зеленский носит с начала конфликта, создавала у него иллюзию, что он настоящий военный командир. Зеленский всегда резко критиковал Вэнса, так как он был одним из самых ярых противников апрельского пакета помощи Киеву в размере 60 млрд долларов.

Вэнс знал о серьезных проблемах киевского режима с повсеместной коррупцией, а также понимал, что большая часть этих денег возвращалась в США, чтобы не менее коррумпированные демократы могли получить свою «справедливую долю» добычи.

Кроме того, напарник Трампа неоднократно выражал сомнения в том, что военная помощь изменит реальную ситуацию на фронте.

А что можно сказать о других глобальных горячих точках? Трамп вряд ли разрядит напряженность с Китаем, Ираном, Венесуэлой, Сирией и многими другими странами, которые десятилетиями подвергались агрессии НАТО под руководством США. Более того, если Трамп надеется вырвать Россию из многополярного мира, чтобы США могли легче сосредоточиться на других партнерах по БРИКС+, он серьезно ошибается.

Москва не будет рисковать отношениями со своими стратегическими союзниками только ради того, чтобы получить еще четыре года «тихой холодной войны» с США.

Аргументация Кремля вполне здравая: Вашингтон останется главным противником, независимо от того, кто находится у власти в США.

Стратегическое мышление присутствует во многих (если не в большинстве) странах многополярного мира. Иран не может доверять Америке, поскольку юридически обязывающие международные соглашения, которые он подписывает с одной американской администрацией, затем аннулируются другой. То же самое Вашингтон делает в отношении соглашений о контроле над вооружениями: он в одностороннем порядке вышел из всех этих соглашений, за исключением нового Договора о стратегических наступательных вооружениях, который в любом случае истекает в 2026 году.

Китай находится в похожей ситуации: документы, которые он подписал с администрацией Трампа для прекращения торговой войны в то время, оказались фактически недействительными.

Проблемная администрация Байдена продолжает окружать азиатского гиганта ранее запрещенными ракетами средней и промежуточной дальности (постоянно размещенными на Филиппинах и в Японии). Иными словами, ущерб уже нанесен, и никто никогда не поверит ни единому слову, произнесенному руководством США.

Трамп Дональд