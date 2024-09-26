Российская дипломатия считает это нереалистичным, и на то есть веские причины: в украинском обществе все еще присутствуют ультрарадикальные элементы, которые пришли к власти с помощью миллиардов западных фондов, говорится в статье infoBRICS.
Однако Трамп хотел бы положить конец боевым действиям по чисто практическим причинам: его политические оппоненты продолжают использовать так называемую «помощь Украине», чтобы перекачивать деньги обратно в США и в казну Национального комитета Демократической партии.
Этого вполне достаточно, чтобы в случае избрания Трамп положил бы конец украинскому конфликту. Возможно, это последний шанс предотвратить более широкое противостояние России и НАТО. Причем Трамп использует его с большим эффектом: в интервью 22 сентября он предупредил, что выйдет из президентской гонки, если проиграет на этот раз.
Тем временем Зеленский не прекращает атаки на Трампа. В этот раз он посетил важный колеблющийся штат — Пенсильванию, куда его 22 сентября доставили на борту тяжелого военно-транспортного самолета ВВС США C-17. Это вызвало критику в адрес администрации Байдена, которая использует федеральные активы в политических целях. Зеленский уже нажил себе врагов в лагере Трампа, включая его напарника в президентской кампании, сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.
Как пишет Боснич, бывший комик настаивал на том, что Вэнс, служивший в корпусе морской пехоты США, «ничего не знает» о продолжающемся украинском конфликте. Похоже, военная форма, которую Зеленский носит с начала конфликта, создавала у него иллюзию, что он настоящий военный командир. Зеленский всегда резко критиковал Вэнса, так как он был одним из самых ярых противников апрельского пакета помощи Киеву в размере 60 млрд долларов.
Кроме того, напарник Трампа неоднократно выражал сомнения в том, что военная помощь изменит реальную ситуацию на фронте.
А что можно сказать о других глобальных горячих точках? Трамп вряд ли разрядит напряженность с Китаем, Ираном, Венесуэлой, Сирией и многими другими странами, которые десятилетиями подвергались агрессии НАТО под руководством США. Более того, если Трамп надеется вырвать Россию из многополярного мира, чтобы США могли легче сосредоточиться на других партнерах по БРИКС+, он серьезно ошибается.
Аргументация Кремля вполне здравая: Вашингтон останется главным противником, независимо от того, кто находится у власти в США.
Стратегическое мышление присутствует во многих (если не в большинстве) странах многополярного мира. Иран не может доверять Америке, поскольку юридически обязывающие международные соглашения, которые он подписывает с одной американской администрацией, затем аннулируются другой. То же самое Вашингтон делает в отношении соглашений о контроле над вооружениями: он в одностороннем порядке вышел из всех этих соглашений, за исключением нового Договора о стратегических наступательных вооружениях, который в любом случае истекает в 2026 году.
Проблемная администрация Байдена продолжает окружать азиатского гиганта ранее запрещенными ракетами средней и промежуточной дальности (постоянно размещенными на Филиппинах и в Японии). Иными словами, ущерб уже нанесен, и никто никогда не поверит ни единому слову, произнесенному руководством США.