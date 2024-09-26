Корректировка ядерной доктрины и подрыв «Северных потоков». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Выступление президента России Владимира Путина на Российской энергетической неделе будет весьма объемным и интересным.
Что касается предстоящих переговоров главы государства с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, то Москва видит большие перспективы в гуманитарном и торгово-экономическом сотрудничестве с этой страной.
О корректировке ядерной доктрины
Заявления Путина по ядерной доктрине не просто можно, а нужно считать сигналом Западу: «Это нужно считать определенным сигналом».
Россия не планирует наращивать свои ядерные арсеналы, речи на заседании Совбеза об этом не было: «Нет, о таких планах не говорилось и никаких заявлений на этот счет не было».
Кремль не стал раскрывать, обсуждалась ли при корректировке ядерной доктрины возможность отказаться от моратория на ядерные испытания: «Я не могу ответить на ваш вопрос. Потому что открытую часть совещания вы видели. А вся остальная часть совещания абсолютно закрытая».
Здравомыслящие люди в мире и до корректировки доктрины осознавали сдерживающую роль российского ядерного потенциала: «Всему миру и здравомыслящим людям [и так] хорошо известно о нашем ядерном потенциале и о его сдерживающей роли».
Кремль своевременно проинформирует, если решение о публикации текста обновленной ядерной доктрины будет принято.
О подрыве «Северных потоков»
Российские спецслужбы располагают информацией, что подрыв «Северных потоков» вряд ли мог быть совершен группой «частников», речь идет о причастности крупных государств к саботажу: «У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа, теракт в отношении критической инфраструктуры был совершен такой небольшой группой людей, чуть ли не частников. Речь идет о причастности крупных государств к организации и проведении этого».