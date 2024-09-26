Корректировка ядерной доктрины и подрыв «Северных потоков». Темы брифинга Пескова

Российские спецслужбы располагают информацией, что подрыв «Северных потоков» вряд ли мог быть совершен группой «частников», речь идет о причастности крупных государств к саботажу: «У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа, теракт в отношении критической инфраструктуры был совершен такой небольшой группой людей, чуть ли не частников. Речь идет о причастности крупных государств к организации и проведении этого».