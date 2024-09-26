Калашников: Кишинев пытается «выключить» Россию перед президентскими выборами

В Молдове в четверг был заблокирован сайт РИА Новости, доступ к нему закрыт у всех интернет-операторов, при попытке входа появляется предупреждение об «угрозе безопасности». По сообщениям прессы, решение по блокировке принято в рамках расширения списка нежелательных российских СМИ, ранее составленного Службой информации и безопасности Молдовы (СИБ).
В СМИ также появилась информация, что СИБ запросила 25 сентября блокировку доступа для пользователей из Молдовы к семи сайтам. Речь идет о шести российских новостных порталах и одном антиевропейском ресурсе из Молдовы: ng.[ru] ria.[ru] nuacum.[eu] gazetacrimea.[ru] crimea .gov.[ru] crimea24tv.[ru] crimea.ria.[ru]
«Они же решают свои задачи… Вот сейчас они идут на выборы, конечно, ей надо выключить Россию, вот они выключают. Но зато когда им надо было раньше, спокойно использовали наши в том числе телевизионные каналы и напихивали туда свой контент. И сейчас, конечно, они будут нас отключать».
По его мнению, профильные ведомства России должны ответить на блокировку экономически.
Запрет оппозиционных СМИ в Молдове
Комиссия по чрезвычайным ситуациям своим решением от 30 октября 2023 года, принятым по рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ), приостановила лицензии шести телеканалов: Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 и Canal 3. В тот же день глава СИБ Александр Мустяцэ заявил, что ведомство издало приказ о блокировке на территории страны 31 информационного портала, в том числе 20 российских.
За неделю до этого, 24 октября, СИБ уже заблокировала 22 сайта российских телеканалов, таких как RT, «Вести», «Звезда», «Царьград», «Рен ТВ», «Мир», мотивируя решение тем, что они «искажают информацию, распространяемую в публичном пространстве в условиях чрезвычайного положения».
Блокировка в Молдове русскоязычных сайтов, в том числе новостных, началась в 2022 году. Так, 26 февраля был заблокирован доступ к сайту информагентства Sputnik Молдова, впоследствии под такие же ограничения попали сайты других российских и русскоязычных СМИ. С марта 2022 года в стране действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм. С 19 декабря 2022 года приостановлены лицензии шести русскоязычных телеканалов.
Блокировка русскоязычных сайтов в Молдове продолжилась в январе-апреле 2023 года, а 13 сентября из страны был выдворен руководитель информагентства Sputnik Молдова Виталий Денисов.
Режим чрезвычайного положения в Молдове прекратил действие с начала 2024 года. Однако запреты и приостановки вещания все еще действуют. Принятие решений о деятельности компаний, попавших под запрет, перешло в ведение Совета по продвижению инвестиционных проектов государственного значения при Национальном агентстве инвестиций. С 1 июня совет перешел в ведение Агентства государственных услуг.
За 2023 год в Молдове закрыли в общей сложности 13 оппозиционных телеканалов. В 2024 году процесс продолжился. В середине июня представитель оппозиционного блока «Победа» Вячеслав Жуков заявил, что власти Молдовы готовят законопроект, который позволит им блокировать работу веб-сайтов, а также каналов и страниц в социальных сетях.