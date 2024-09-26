Вениамин Кондратьев рассказал о работе волонтеров на Кубани

— В каждом наборе есть секретный ингредиент — любовь и забота, выраженные в стихах. Такие весточки из дома высоко ценят наши защитники. Также волонтеры собирают медикаменты, масксети, одежду, изготавливают сухие супы и сами отвозят на фронт. За полтора года фонд передал более 120 тонн гуманитарных грузов. И такие инициативные группы есть в каждом районе края. Благодарен нашему надежному тылу, который помогает приближать победу, — написал Вениамин Кондратьев.