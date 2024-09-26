Вениамин Кондратьев рассказал о работе волонтеров на Кубани

Глава края сообщил, что супруга участника СВО и руководитель благотворительного фонда — Марина Павлова, вместе с неравнодушными жителями наладила производство сухих супов из домашних заготовок по собственным рецептам.
— В каждом наборе есть секретный ингредиент — любовь и забота, выраженные в стихах. Такие весточки из дома высоко ценят наши защитники. Также волонтеры собирают медикаменты, масксети, одежду, изготавливают сухие супы и сами отвозят на фронт. За полтора года фонд передал более 120 тонн гуманитарных грузов. И такие инициативные группы есть в каждом районе края. Благодарен нашему надежному тылу, который помогает приближать победу, — написал Вениамин Кондратьев.
Благотворительный фонд из Гулькевичей «Доброволец БАРСа» создан военнослужащими, которые с первых дней участвует в спецоперации. Члены фонда возят грузы «за ленточку», помогают семьям бойцов.
Подобные группы действуют во всех муниципалитетах края. Люди помогают военнослужащим, добровольцам и мирным гражданам. С начала СВО Кубанским казачье войско совместно с предпринимателями и неравнодушными жителями передали более 5,3 тысяч тонн гуманитарных грузов.