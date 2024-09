FT: выступление Путина по ядерной доктрине стало четким сигналом Западу

С такой риторикой выступило американское агентство Bloomberg, опубликовавшее статью «Путин и без того обострил свою войну с Западом» (Putin is already escalating his war on the west) в разделе «Мнения». Публикацию сопроводили фотографией, где Путин показывает двумя руками кавычки и улыбается, снимок подписали как «Эскалация?».