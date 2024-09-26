FT: выступление Путина по ядерной доктрине стало четким сигналом Западу

В то же время американское издание The Hill обращает внимание на то, что Путин не сказал прямо о ядерном ударе против ядерных держав, которые поддержат атаки на Россию. Американская газета The New York Times в похожем ключе пишет, что «Путин и его помощники» с начала конфликта так часто поднимали вопрос о применении ядерного оружия, что это приглушило эффективность угроз. Но нельзя забывать, что ядерный арсенал России действительно обладает огромным разрушительным потенциалом, предостерегает газета.