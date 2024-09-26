В Узбекистане начали готовиться к масштабной пенсионной реформе. Что это может значить?

Отметим, что в апреле прошлого года эксперты Всемирного банка представили обзор государственных расходов в Узбекистане. Они отметили, что население страны быстро стареет, и это оказывает давление на пенсионную систему. Поэтому, по их мнению, ее необходимо реформировать. Одним из решений эксперты предложили повысить возраст для выхода на пенсию.