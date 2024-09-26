В Узбекистане начали готовиться к масштабной пенсионной реформе. Что это может значить?

В рабочую группу войдут представители Агентства стратегических реформ при президенте, соответствующих министерств и ведомств, специалисты Международного валютного фонда, Азиатского банка развития и Международной организации труда.
Группа изучит имеющиеся проблемы в действующей пенсионной системе и до 1 марта 2025 года подготовит предложения на основе передового зарубежного опыта. Проект концепции представят Администрации президента. Процесс должен широко освещаться в СМИ и соцсетях, а также сопровождаться опросами населения.
Все это предусмотрено постановлением правительства от 23 сентября.
Отметим, что в апреле прошлого года эксперты Всемирного банка представили обзор государственных расходов в Узбекистане. Они отметили, что население страны быстро стареет, и это оказывает давление на пенсионную систему. Поэтому, по их мнению, ее необходимо реформировать. Одним из решений эксперты предложили повысить возраст для выхода на пенсию.
«Узбекистан является единственной бывшей советской республикой, где пенсионный возраст составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Многие страны в ходе переходных реформ 1990-х годов увеличили пенсионный возраст на 2−3 года. Во втором десятилетии 2000-х годов началась вторая волна повышения», — аргументировали авторы отчета ВБ.
Оптимальным вариантом, по их мнению, было бы медленное повышение пенсионного возраста до 65 лет, начиная с 2025 года. Это позволит постепенно сдвинуть границу между трудоспособным и пенсионным возрастом, уменьшив давление демографических изменений. А в долгосрочной перспективе повышение пенсионного возраста должно способствовать обеспечению финансовой устойчивости пенсионной системы и государственных финансов.
«Очень важно для страны успеть сделать это до исчерпания потенциала демографического роста рабочей силы (середина 2040-х годов), так как это уже вопрос национальной конкурентоспособности. В соседних странах значительно выше показатели рождаемости и пенсионного возраста, что дает им некоторые преимущества», — подчеркнули авторы обзора.
При этом эксперты отмечают, что с момента принятия решения до начала его реализации целесообразно дать работникам предпенсионного возраста время на адаптацию, чтобы они могли скорректировать свои жизненные планы.
В Пенсионном фонде в ответ на возмущения узбекистанцев относительно предложений ВБ тогда отметили, что в повестке нет вопроса, связанного с повышением пенсионного возраста, и рекомендовали узбекистанцам не волноваться по этому поводу.