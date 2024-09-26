Лукашенко предрек вооруженное восстание против него

По словам Лукашенко, белорусская оппозиция является непопулярной. «Поэтому им сказали: “Ребята, болтовня — это хорошо, продолжайте. На это денег вот столько, а все остальное — на более эффективную борьбу, на вооруженное восстание”», — объяснил президент.