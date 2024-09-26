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Лукашенко предрек вооруженное восстание против него

Белорусской оппозиции на Западе дадут деньги на вооруженное восстание против нынешнего президента республики Александра Лукашенко. Об этом заявил сам глава государства, передает ТАСС.

Источник: AP 2023

Лукашенко рассказал о сложных временах из-за предстоящих выборов президента республики в 2025 году. Причина состоит в готовящемся вооруженном восстании белорусской оппозиции, финансируемой с Запада, указал он.

По словам Лукашенко, белорусская оппозиция является непопулярной. «Поэтому им сказали: “Ребята, болтовня — это хорошо, продолжайте. На это денег вот столько, а все остальное — на более эффективную борьбу, на вооруженное восстание”», — объяснил президент.

Ранее в Белоруссии признали террористическим полк имени Кастуся Калиновского, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины. Представители вооруженного формирования используют ту же символику, что и белорусская оппозиция в эмиграции.

Лукашенко Александр