«Важные задачи, которые сейчас стоят перед Леонидом Павловичем, касаются не только нашего муниципалитета, они намного шире. Отдых, здоровье, воспитание детей — это забота о будущем нашей страны, стратегия ее дальнейшего развития. Уверен, что опыт, профессионализм и мудрость помогут ему достичь высоких результатов на новом месте», — заявил мэр Анапы Василий Швец.
По предложению председателя ЗСК Юрия Бурлачко Леонид Красноруцкий будет заниматься в региональном парламенте вопросами отдыха, оздоровления и воспитания детей. Он выразил слова благодарности депутатскому корпусу и команде мэра за плодотворный совместный труд.
На должности председателя Красноруцкий проработал четыре года. Новым председателем Совета Анапы стал Вячеслав Вовк.
В трудовой биографии Вячеслава Вовка работа на различных должностях в мэрии города-курорта и администрации Краснодарского края, с 2018 по 2024 год он занимал пост вице-мэра города-курорта (внутриполитическое направление), в сентябре 2024-го был избран депутатом Совета.