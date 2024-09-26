Новым председателем Совета Анапы стал Вячеслав Вовк

«Важные задачи, которые сейчас стоят перед Леонидом Павловичем, касаются не только нашего муниципалитета, они намного шире. Отдых, здоровье, воспитание детей — это забота о будущем нашей страны, стратегия ее дальнейшего развития. Уверен, что опыт, профессионализм и мудрость помогут ему достичь высоких результатов на новом месте», — заявил мэр Анапы Василий Швец.