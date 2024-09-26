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Новым председателем Совета Анапы стал Вячеслав Вовк

АНАПА, 26 сентября, ФедералПресс. В связи с переходом в Законодательное Собрание Краснодарского края председатель Совета Леонид Красноруцкий досрочно сложил свои полномочия. Его место займет Вячеслав Вовк.

«Важные задачи, которые сейчас стоят перед Леонидом Павловичем, касаются не только нашего муниципалитета, они намного шире. Отдых, здоровье, воспитание детей — это забота о будущем нашей страны, стратегия ее дальнейшего развития. Уверен, что опыт, профессионализм и мудрость помогут ему достичь высоких результатов на новом месте», — заявил мэр Анапы Василий Швец.

По предложению председателя ЗСК Юрия Бурлачко Леонид Красноруцкий будет заниматься в региональном парламенте вопросами отдыха, оздоровления и воспитания детей. Он выразил слова благодарности депутатскому корпусу и команде мэра за плодотворный совместный труд.

На должности председателя Красноруцкий проработал четыре года. Новым председателем Совета Анапы стал Вячеслав Вовк.

В трудовой биографии Вячеслава Вовка работа на различных должностях в мэрии города-курорта и администрации Краснодарского края, с 2018 по 2024 год он занимал пост вице-мэра города-курорта (внутриполитическое направление), в сентябре 2024-го был избран депутатом Совета.