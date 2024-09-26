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Байден одобрил выделение Киеву остатков одобренной помощи

Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все оставшиеся до конца срока его полномочий средства, предназначенные для помощи Украины, сообщается на сайте Белого дома.

Источник: Reuters

«Я также санкционировал выделение $5,5 млрд чтобы моя администрация могла в полной мере использовать финансирование, выделенное конгрессом», — сказал он.

Кроме того, США выделят Киеву военную помощь на $2,4 млрд.

Американский лидер поручил расширить обучение украинских пилотов управлению истребителей F-16 и одобрил передачу Киеву управляемых авиабомб большой дальности Joint Standoff Weapon (AGM-154 JSOW), а также дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках нового пакета помощи его страна получит другие средства противовоздушной обороны, беспилотники, снаряды, а также «средства для укрепления оборонно-промышленной базы».

Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран.

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Байден Джо