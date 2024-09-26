Байден одобрил выделение Киеву остатков одобренной помощи

«Я также санкционировал выделение $5,5 млрд чтобы моя администрация могла в полной мере использовать финансирование, выделенное конгрессом», — сказал он.
Кроме того, США выделят Киеву военную помощь на $2,4 млрд.
Американский лидер поручил расширить обучение украинских пилотов управлению истребителей F-16 и одобрил передачу Киеву управляемых авиабомб большой дальности Joint Standoff Weapon (AGM-154 JSOW), а также дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках нового пакета помощи его страна получит другие средства противовоздушной обороны, беспилотники, снаряды, а также «средства для укрепления оборонно-промышленной базы».
Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран.
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