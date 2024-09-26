Токаев принял спецпосланника президента Руанды

«Глава государства принял специального посланника президента Руанды Жана Поля Ньирубутаму. Приветствуя спецпосланника, президент Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания своему коллеге президенту Руанды Полю Кагаме. Он выразил благодарность руандийской стороны за приверженность наращиванию многопланового сотрудничества с Казахстаном», — говорится в сообщении в четверг.
Токаев с удовлетворением отметил положительную динамику взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув важность дальнейшего укрепления отношений с Руандой по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки.
В данном контексте президент высоко оценил недавнее подписание соглашения между Казахстаном и Руандой об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
Ньирубутама поблагодарил главу нашего государства за теплый прием, отметив значительные успехи Казахстана в политической и социально-экономической сферах.
«В ходе беседы также были обсуждены перспективные направления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», — добавили в Акорде.