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Токаев принял спецпосланника президента Руанды

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника президента Руанды Жана Поля Ньирубутаму, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства принял специального посланника президента Руанды Жана Поля Ньирубутаму. Приветствуя спецпосланника, президент Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания своему коллеге президенту Руанды Полю Кагаме. Он выразил благодарность руандийской стороны за приверженность наращиванию многопланового сотрудничества с Казахстаном», — говорится в сообщении в четверг.

Токаев с удовлетворением отметил положительную динамику взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув важность дальнейшего укрепления отношений с Руандой по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки.

В данном контексте президент высоко оценил недавнее подписание соглашения между Казахстаном и Руандой об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Ньирубутама поблагодарил главу нашего государства за теплый прием, отметив значительные успехи Казахстана в политической и социально-экономической сферах.

«В ходе беседы также были обсуждены перспективные направления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», — добавили в Акорде.