В ФРГ призвали ввести в Европе налог на оборону

Михал считает, что европейские страны должны значительно увеличить свои инвестиции в оборону. Об этом он заявил 24 сентября на Балтийской конференции по обороне, приведя в пример свою страну, чьи траты на оборону, по его словам, в будущем достигнут 3,7% от ВВП, в том числе благодаря налогу на безопасность. Эстонский премьер считает, что поставленная в НАТО сейчас планка для инвестиций в 2% ВВП слишком низка. «Если мы хотим, чтобы Европу воспринимали всерьез, эта цифра должна быть поднята как минимум до 2,5 или 3% ВВП на следующем саммите НАТО в Гааге», — заключил политик.