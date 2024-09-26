Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что пока недооценивает молодежь Беларуси

Лукашенко назвал свои требования к белорусской молодежи.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что пока недооценивает молодежь Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

В частности, на совещании Лукашенко сказал чиновникам отшлифовать Беларусь за будущие пять лет. И подчеркнул важность того, чтобы это было сделано нынешним поколением. Потому что следует оставить образец на будущее для молодежи. При этом президент обратил внимание на недостаточную вовлеченность молодых людей в различные процессы в Беларуси, а также сказал, что недооценивается белорусской молодежью.

— Молодежь не настолько вовлечена в вопросы развития, например, сельского хозяйства и пока часто недооценивает значение этой сферы, — указал он.

А резюмируя, сказал, что властям следует все сделать образцово. И добавил, чему следует учиться белорусской молодежи.

— Сделать так, как молодежь должна, придя после нас, это в порядке содержать, да и учиться у нас. Поэтому действуйте, не оглядывайтесь, — заключил президент.

Лукашенко Александр