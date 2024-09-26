Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что пока недооценивает молодежь Беларуси, сообщает пресс-служба президента.
В частности, на совещании Лукашенко сказал чиновникам отшлифовать Беларусь за будущие пять лет. И подчеркнул важность того, чтобы это было сделано нынешним поколением. Потому что следует оставить образец на будущее для молодежи. При этом президент обратил внимание на недостаточную вовлеченность молодых людей в различные процессы в Беларуси, а также сказал, что недооценивается белорусской молодежью.
— Молодежь не настолько вовлечена в вопросы развития, например, сельского хозяйства и пока часто недооценивает значение этой сферы, — указал он.
А резюмируя, сказал, что властям следует все сделать образцово. И добавил, чему следует учиться белорусской молодежи.
— Сделать так, как молодежь должна, придя после нас, это в порядке содержать, да и учиться у нас. Поэтому действуйте, не оглядывайтесь, — заключил президент.