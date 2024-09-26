Лукашенко сказал, что пока недооценивает молодежь Беларуси

В частности, на совещании Лукашенко сказал чиновникам отшлифовать Беларусь за будущие пять лет. И подчеркнул важность того, чтобы это было сделано нынешним поколением. Потому что следует оставить образец на будущее для молодежи. При этом президент обратил внимание на недостаточную вовлеченность молодых людей в различные процессы в Беларуси, а также сказал, что недооценивается белорусской молодежью.