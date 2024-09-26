Андрей Травников подписал постановление об осеннем призыве

Сегодня, в четверг, 26 сентября глава региона Андрей Травников утвердил создание призывной комиссии Новосибирской области и призывных комиссий муниципальных районов и городских округов.
Призывную комиссию возглавил губернатор, в основной состав комиссии также вошли руководители областных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Напомним, призываться будут мужчины от 18 до 30 лет с 1 октября по 31 декабря, в военкомате будут смотреть на состояние здоровья, проверять уровень их физической подготовки.