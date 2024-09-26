Губернатор Кубани опубликовал трогательное ВИДЕО, снятое в зоне СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разместил на своем канале в Telegram (`18+) видеоролик (12+), снятый участниками спецоперации во время получения гуманитарного груза от волонтеров из Гулькевичского района. Жители муниципалитета готовят и отправляют «за ленточку» продукты, а в каждую посылку вкладывают душевные письма со стихами собственного сочинения, сообщает ИА KrasnodarMedia.