Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани опубликовал трогательное ВИДЕО, снятое в зоне СВО

Вениамин Кондратьев рассказал о том, как гуманитарные грузы от жителей региона встречают «за ленточкой».

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разместил на своем канале в Telegram (`18+) видеоролик (12+), снятый участниками спецоперации во время получения гуманитарного груза от волонтеров из Гулькевичского района. Жители муниципалитета готовят и отправляют «за ленточку» продукты, а в каждую посылку вкладывают душевные письма со стихами собственного сочинения, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Глава региона уточнил, что видео ему прислала Марина Павлова из Гулькевичского района. Она — жена участника спецоперации и руководитель благотворительного фонда, объединяющего неравнодушных кубанцев. Члены фонда организовали производство сухих супов из домашних заготовок.

— В каждом наборе есть секретный ингредиент — любовь и забота, выраженные в стихах. Такие весточки из дома высоко ценят наши защитники. Также волонтеры собирают медикаменты, масксети, одежду, изготавливают сухие души, — написал губернатор.

На кадрах видео — бойцы распаковывают посылку и читают письмо в стихах от жительницы Гулькевичского района:

"Из Гулькевичей привет!

По-домашнему обед:

Зелень, перец, лук, морковь,

Материнская любовь.

Аромат за три версты,

В нем частичка доброты.

Мы тебе солдатик шлем,

Возвращайся, очень ждем!

Витамины в супе том,

По тебе скучает дом.

Ложку ты скорей достань,

Силой делится Кубань.

Ешь наваристый супец,

Ждем с победой, боец".

Вениамин Кондратьев обратил внимание, что за полтора года фонд отправил «за ленточку» более 120 тонн гуманитарных грузов. Губернатор подчеркнул, что волонтеры, помогющие бойцам СВО и жителям новых регионов, работают в каждом районе края.

— Благодарен нашему надежному тылу, который помогает приближать победу! — добавил Кондратьев.