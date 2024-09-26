Губернатор Кубани опубликовал трогательное ВИДЕО, снятое в зоне СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разместил на своем канале в Telegram (`18+) видеоролик (12+), снятый участниками спецоперации во время получения гуманитарного груза от волонтеров из Гулькевичского района. Жители муниципалитета готовят и отправляют «за ленточку» продукты, а в каждую посылку вкладывают душевные письма со стихами собственного сочинения, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Глава региона уточнил, что видео ему прислала Марина Павлова из Гулькевичского района. Она — жена участника спецоперации и руководитель благотворительного фонда, объединяющего неравнодушных кубанцев. Члены фонда организовали производство сухих супов из домашних заготовок.
— В каждом наборе есть секретный ингредиент — любовь и забота, выраженные в стихах. Такие весточки из дома высоко ценят наши защитники. Также волонтеры собирают медикаменты, масксети, одежду, изготавливают сухие души, — написал губернатор.
На кадрах видео — бойцы распаковывают посылку и читают письмо в стихах от жительницы Гулькевичского района:
"Из Гулькевичей привет!
По-домашнему обед:
Зелень, перец, лук, морковь,
Материнская любовь.
Аромат за три версты,
В нем частичка доброты.
Мы тебе солдатик шлем,
Возвращайся, очень ждем!
Витамины в супе том,
По тебе скучает дом.
Ложку ты скорей достань,
Силой делится Кубань.
Ешь наваристый супец,
Ждем с победой, боец".
Вениамин Кондратьев обратил внимание, что за полтора года фонд отправил «за ленточку» более 120 тонн гуманитарных грузов. Губернатор подчеркнул, что волонтеры, помогющие бойцам СВО и жителям новых регионов, работают в каждом районе края.
— Благодарен нашему надежному тылу, который помогает приближать победу! — добавил Кондратьев.