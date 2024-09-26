Великобритания добавила в антироссийский санкционный список две компании

До этого Лондон дополнял санкционный список по России 11 сентября. Тогда в стоп-лист попали еще 10 российских нефтяных танкеров. 20 сентября о намерении ужесточить санкции против российской нефти объявили США. Заместитель советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх уточнил, что ограничения затронут «теневой флот» танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы, которые разрешено поставлять на рынок.