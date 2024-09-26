Проблемы у экс-мэра Сочи Копайгородского продолжаются: «Единая Россия» и решение партии

«Местный политический совет Сочинского отделения “Единой России” приостановил членство в партии бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского», — отметили в региональном отделении партии.
Отметим, что на данный момент Алексей Копайгородский арестован.
СОЧИ, 26 сентября, ФедералПресс. Местное отделение «Единой России» приостановило членство в партии экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Исключение будет в случае признания вины.
«Местный политический совет Сочинского отделения “Единой России” приостановил членство в партии бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского», — отметили в региональном отделении партии.
Отметим, что на данный момент Алексей Копайгородский арестован.