Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проблемы у экс-мэра Сочи Копайгородского продолжаются: «Единая Россия» и решение партии

СОЧИ, 26 сентября, ФедералПресс. Местное отделение «Единой России» приостановило членство в партии экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Исключение будет в случае признания вины.

«Местный политический совет Сочинского отделения “Единой России” приостановил членство в партии бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского», — отметили в региональном отделении партии.

Отметим, что на данный момент Алексей Копайгородский арестован.