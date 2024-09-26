Геннадий Головкин получил новую должность

«Как человек, который сделал очень успешную карьеру как в олимпийском, так и в профессиональном боксе, он глубоко понимает, почему сохранение бокса как части Олимпийского движения так важно для дальнейшего развития этого вида спорта, как любительского, так и профессионального. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним в реализации нашей миссии по развитию бокса по обеспечению того, чтобы он оставался олимпийским видом спорта».