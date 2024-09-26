Назначен новый руководитель департамента охраняемых природных территорий при Минэкологии

О назначении сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
В 2013 году Акрамходжаев окончил бакалавриат Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте, а в 2015 году — магистратуру Кардиффского университета в Великобритании.
В разные годы он работал в Государственном комитете по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Узбекистана, в столичном хокимияте, а также в Министерстве экономики и промышленности, Министерстве экономического развития и борьбы с бедностью, аппарате Кабмина Узбекистана.
До назначения на нынешнюю должность Акрамходжаев руководил Управлением стратегического планирования, методологии и координации деятельности структурных подразделений Министерства экологии.