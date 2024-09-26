Назначен новый руководитель департамента охраняемых природных территорий при Минэкологии

В разные годы он работал в Государственном комитете по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Узбекистана, в столичном хокимияте, а также в Министерстве экономики и промышленности, Министерстве экономического развития и борьбы с бедностью, аппарате Кабмина Узбекистана.