Сергей Петрин встретился с воронежцами и обсудил с ними волнующие вопросы

Обсудил Сергей Петрин и очень важную тему касаемо расселения жителей ветхих и аварийных домов. На прием к главе города пришел житель одного из домов по ул. Машиностроителей, которого очень волновал вопрос расселения, так как квартал, где расположен его дом, попадает под КРТ (комплексное развитие территории) Сергей Андреевич сообщил, что старт конкурсных процедур по кварталу на Машиностроителей запланирован на конец текущего года. Пока же (на этой неделе) был объявлен аукцион по кварталу на ул. Димитрова. Напомним, что всего в городе 14 площадок, попадающих под КРТ, две из которых уже находятся на стадии реализации.