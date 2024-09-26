Сергей Петрин встретился с воронежцами и обсудил с ними волнующие вопросы

Так, житель одного из домов на ул. Кропоткина в Центральном районе города, чей двор будет благоустраиваться в следующем году, пришел к градоначальнику с просьбой подойти к вопросу комплексно и включить в программу благоустройства еще и соседние дворовые территории, поскольку они образуют единую территорию. Мэр охотно поддержал данную инициативу и дал соответствующие распоряжения.
Обсудил Сергей Петрин и очень важную тему касаемо расселения жителей ветхих и аварийных домов. На прием к главе города пришел житель одного из домов по ул. Машиностроителей, которого очень волновал вопрос расселения, так как квартал, где расположен его дом, попадает под КРТ (комплексное развитие территории) Сергей Андреевич сообщил, что старт конкурсных процедур по кварталу на Машиностроителей запланирован на конец текущего года. Пока же (на этой неделе) был объявлен аукцион по кварталу на ул. Димитрова. Напомним, что всего в городе 14 площадок, попадающих под КРТ, две из которых уже находятся на стадии реализации.
Ну и конечно не мог глава города обойти на встрече тему помощи нашим бойцам, находящимся «за ленточкой». Мама одного из парней, который сейчас находится в зоне СВО, поблагодарила за оказанную ранее администрацией города помощь военнослужащим и предоставила список очередных необходимых участникам спецоперации вещей. Сергей Петрин заверил женщину, что помощь нашим будет оказываться и в дальнейшем.
— Договорились работу продолжить и в кратчайшие сроки постараемся собрать необходимые вещи и отправить их в зону специальной военной операции, — сообщил глава города в своем Телеграм-канале.