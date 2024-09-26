Ильсур Метшин поприветствовал участников международного юридического форума

«Если участниками первого Казанского юридического форума в международном статусе в 2022 году были представители шести стран, то сегодня география форума расширилась — это делегаты и участники из 27 стран и более 50 городов России», — рассказал градоначальник. Он отметил, что мероприятие было задумано несколько лет назад, и, так как оно вызвало интерес у органов власти и бизнес-сообщества, это говорит об актуальности события.