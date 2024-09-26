Ильсур Метшин поприветствовал участников международного юридического форума

«Если участниками первого Казанского юридического форума в международном статусе в 2022 году были представители шести стран, то сегодня география форума расширилась — это делегаты и участники из 27 стран и более 50 городов России», — рассказал градоначальник. Он отметил, что мероприятие было задумано несколько лет назад, и, так как оно вызвало интерес у органов власти и бизнес-сообщества, это говорит об актуальности события.
«Потенциал права, как главного инструмента в решении национальных и международных вопросов, неисчерпаем. Именно на площадках форума, как в казане, должны кипеть оригинальные идеи и вырисовываться будущие контуры нового мирового правопорядка», — выразил мнение Ильсур Метшин. Он призвал участников к подготовке предложений, которые бы совершенствовали юридические практики и служили людям.
Напомним, на прошлом юридическом форуме мэр предложил создать Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которая была учреждена в июне этого года. В мероприятии приняли участие более 200 мэров, вице-мэров и председателей ассоциаций городов, которые представляют интересы одной трети населения планеты — более 2,6 миллиарда человек.
«Ассоциация была задумана как центр для выработки и развития идей и практик, полезных и нужных людям во всем мире. Все мы — и мэры российских городов, и наши зарубежные коллеги — единодушны в одном: несмотря на политические ветры, нам нужно ежедневно трудиться на благо наших жителей. Строить жилье и дороги, школы, социальную сферу, чистить улицы и дворы, разбивать парки и скверы — работы нам хватает», — подчеркнул Ильсур Метшин.
Он напомнил, что уже совсем скоро Казань примет саммит БРИКС, в преддверии которого в городе прошли масштабные подготовительные работы — ремонт дорог и фасадов домов, благоустройство парков, озеленение и многое другое. Уже через несколько недель столица РТ примет лидеров ряда государств.
Также глава города рассказал про 220-летие Казанского федерального университета. «Казанская юридическая школа — одна из старейших в нашей стране. Первые лекции на нравственно-политическом отделении Казанского императорского университета, ставшего предтечей юрфака, имели место еще в 1804 году», — обратил внимание мэр.
По его словам, в КФУ сохраняют и развивают традиции. Университет остается важной составляющей городского образовательного кластера, на которую ориентируются свыше 162 тысяч казанских студентов.
В рамках двухдневного форума участники рассмотрят актуальные вопросы международного права в условиях глобальной трансформации, методики проектного управления процедурами в банкротстве, рабочие инструменты и успешные кейсы судебной журналистики. Спикеры обсудят контрольно-надзорную деятельность с точки зрения государства, общества и бизнеса, недостатки закона о банкротстве, проблемы налогообложения и многое другое.
Камила Вильданова.