В Молдове проходят международные учения по моделированию радиологического инцидента

Учения организованы Министерством. здравоохранения и Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ). В них принимают участие специалисты из Украины, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины, Армении, Грузии, Азербайджана, Северной Македонии. Участников консультируют международные эксперты в области химических, биологических, радиологических и ядерных угроз из Соединенного Королевства Великобритании, Канады, Норвегии, Франции.
«Целью учений является проверка навыков радиологических и ядерно-медицинских групп реагирования медицинской системы Республики Молдова в чрезвычайных ситуациях: проведение эффективной медицинской сортировки; ведение раненых и потенциально зараженных пациентов; предотвращение или минимизация перекрестного загрязнения за пределами горячей зоны и эффективная координация с другими национальными и международными группами реагирования на радиационные аварийные ситуации».
В этой деятельности участвует медицинский персонал, занимающийся подготовкой и реагированием на угрозы и чрезвычайные ситуации для общественного здравоохранения, который отрабатывает и совершенствует свои навыки в случае радиологического инцидента и готов к ситуациям, которые могут возникнуть во время такого инцидента.
Учения проходят при участии министра здравоохранения Аллы Немеренко, директора НАОЗ Николае Желамски, международных экспертов, специалистов НАОЗ, Национального центра экстренной догоспитальной медицинской помощи, Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, Агентства Регулирования ядерной и радиологической деятельности, Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану, представители других медицинских учреждений.
Учения организованы в рамках проекта «Укрепление потенциала медицинской подготовки и реагирования на ХБРЯ угрозы в странах Восточной и Юго-Восточной Европы», финансируемого Европейским Союзом через Центр науки и технологий Украины.