В Молдове проходят международные учения по моделированию радиологического инцидента

В этой деятельности участвует медицинский персонал, занимающийся подготовкой и реагированием на угрозы и чрезвычайные ситуации для общественного здравоохранения, который отрабатывает и совершенствует свои навыки в случае радиологического инцидента и готов к ситуациям, которые могут возникнуть во время такого инцидента.