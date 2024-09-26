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В правительстве Челябинской области ввели две новые должности

У председателя регионального правительства появятся два заместителя.

У председателя регионального правительства появятся два заместителя. Один «просто» зампред, другой будет работать на министерском уровне. Спикер Заксобрания, положительно рассмотревшего этот вопрос, Олег Гербер подчеркнул, что правительство — коллегиальный орган управления.

Новые должности позволят более качественно отрабатывать поручения вновь избранного губернатора на особенно важных направлениях. Поправки в устав области уже одобрены региональными парламентариями. Отмечается, что в структуре многих областных правительств есть подобные должности, их опыт учтён, эффективность такой структуры оценена и сейчас она внедряется в обновляемый кабмин, чтобы повысить уровень работы чиновников.