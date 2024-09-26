В правительстве Челябинской области ввели две новые должности

Новые должности позволят более качественно отрабатывать поручения вновь избранного губернатора на особенно важных направлениях. Поправки в устав области уже одобрены региональными парламентариями. Отмечается, что в структуре многих областных правительств есть подобные должности, их опыт учтён, эффективность такой структуры оценена и сейчас она внедряется в обновляемый кабмин, чтобы повысить уровень работы чиновников.